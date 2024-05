Tiller 2 tok ledelsen da Illøkken scoret et kvarter før hvilen. Noen minutter før pause ble vondt til verre for Orkla 2, da Ranier Mohammad Zengana doblet ledelsen for Tiller 2. etter 35 minutter økte Tiller 2 ved Eskil Aftret-Sandvik. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Dro ifra

Illøkken scoret igjen da han gjorde 4-0 åtte minutter ut i andreomgangen. Fire minutter senere reduserte Orkla 2 da Jonas Villedieu Stenseth satte inn 1-4-målet. Et kvarter før slutt var hattricket et faktum for Illøkken, og Edim Jabber økte ledelsen da han satte inn 6-1 fire minutter senere. Dermed endte kampen 6-1.

Tiller 2 serieleder

Etter torsdagens kamp er Tiller 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Orkla 2 ligger på tredjeplass med sju poeng.

Ingvild Elstad Angelo Rath var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkla 2 prøver seg mot Rennebu 22. mai, mens Tiller 2 spiller neste kamp mot Klæbu dagen etter.