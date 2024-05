Følgende spillere kom på scoringslisten for NEG: Rønneberg med tre mål, Ea Nikoline Schreijer med to mål, Aurora Muren Mjelva med to mål, Olea Nustad og Thea Solhaug.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

NEG klatrer til sjuendeplass

NEG og Vigra er nå begge oppe i tre poeng.

20. mai er det ny kamp for Vigra. Da møter de Valder 2. NEG skal måle krefter med Valder 2 21. mai.