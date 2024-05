Nicolai Lind-Olsen sendte Charlottenlund i ledelsen etter 19 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Målshow etter pause

21-åringen doblet ledelsen for Charlottenlund da han satte inn 2-0 ti minutter ut i andreomgangen, og Daaland økte til 3-0 etter 67 minutters spill. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter senere, og etter 78 minutter vartet samme mann opp med hattrick. Charlottenlund-spilleren scoret igjen da han gjorde 6-0 like etterpå, og Daaland økte ledelsen for Charlottenlund da han satte inn 7-0 etter 90 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-7.

Vestbyens Sindre Kavli Hammervold pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Vestbyen på femteplass på tabellen med ti poeng, mens Charlottenlund er nummer én med 15 poeng.

Kristoffer Johansen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vestbyen måle krefter med Ålen, mens Charlottenlund møter Byåsen 2.