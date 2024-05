Stian Flataunet-Jensen sendte Vestbyen/Nationalkameratene foran da han satte inn 1-0 etter elleve minutter. Ranheim TFs Trym Leikvam Melum scoret 1-1 på straffe etter 27 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Hjemmelaget tok ledelsen da Matheo Evander Lock Skarpsno scoret sju minutter etter hvilen. Morten Trøen (Vestbyen/Nationalkameratene G16) satte inn et straffespark fem minutter senere. Theo Sebastian Nordbotten Mostad sendte Ranheim TF i ledelsen igjen etter 53 minutter, men ti minutter senere scoret Snorre Fjellvikås for Vestbyen/Nationalkameratene. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

Mats Stormo Isaksen, Magnus Enlien Sæther og Sander Aslaksen Mathisen fikk gult kort.

Fortsatt på fjerdeplass

Etter kampen har både Ranheim TF og Vestbyen/Nationalkameratene elleve poeng.

Jonas Bjørnbeth Aune var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ranheim TF møter Melhus/Gimse 15. mai, mens Vestbyen/Nationalkameratene spiller neste kamp mot Vuku tre dager senere.