Johan Løvdal ga Øvrebø ledelsen tidlig i kampen, og Fredrik Hægeland fikk nettsus og doblet ledelsen etter kun ti minutters spill. Samme spiller økte ledelsen da han satte inn 3-0 rett etterpå. Etter tolv minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Robin Ryen Evensen reduserte til 1-3. Åtte minutter senere la Keanu William Svendsen på til 4-1 for Øvrebø, og Øvrebø-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 22 minutters spill. Like etterpå var hattricket et faktum for samme spiller. Lagene gikk av banen på stillingen 6-1.

Økte ledelsen

Markus Olsen økte til 7-1 for Øvrebø sju minutter ut i andreomgangen, og Kristian Lauvsland økte ledelsen for Øvrebø da han satte inn 8-1 fire minutter senere. Yamen Yaser Ali reduserte for Tveit 2/Hånes 2 et kvarter før slutt. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Markus Rike Greibesland satte inn 9-2. Mads Gitlestad reduserte til 3-9 etter 59 minutter. Øvrebø økte ledelsen da Jakob Ubostad satte ballen i nettet ett minutt senere. Dermed var stillingen 10-3. To minutter før slutt scoret Mads Gitlestad igjen da han gjorde 4-10. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 10-4.

Øvrebø topper serien

Etter mandagens kamp er Øvrebø på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Tveit 2/Hånes 2 er nummer tre med tre poeng.

Asad Ahmadi var dagens dommer.

25. april er det ny kamp for Øvrebø. Da møter de Otra/Valle. Tveit 2/Hånes 2 skal måle krefter med Mandalskameratene 4 30. april.