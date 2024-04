Hilde Sæther Grande sendte Leksvik i ledelsen etter 14 minutters spill, men Elise Steigedal sørget for balanse i Freidig 2-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 28 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 til pause.

Finsmyr sørget for at Leksvik tok ledelsen på nytt med sin scoring to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-1.

Erik Hoff Hoøen dømte kampen.

I neste runde skal Leksvik måle krefter med Hitra 21. april. Freidig 2 møter Malvik 2/Hommelvik 2 26. april.