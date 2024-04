Flaa avgjorde for Vestbyen

Marit Emaus Flaa scoret det avgjørende målet for Vestbyen i 1-0-seieren over Gimse/Melhus/Gauldal på Gruva stadion i 3. divisjon, Trøndelag i fotball. Gimse/Melhus/Gauldal har tapt to kamper på rad.