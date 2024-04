Jakob Hansen sendte Mandalskameratene 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, og etter 45 minutter doblet Gulrehman Safi ledelsen til Mandalskameratene 2. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 etter første omgang.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Gisle Rugland satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter ut i andreomgangen, og seks minutter senere fikk Mandalskameratene 2 straffespark. Fenris Lindland scoret fra straffemerket. Hansen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-0 etter 71 minutters spill, og Eivind Wathne la på til 6-0 for Mandalskameratene 2 ni minutter senere. Hjemmelaget økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet fire minutter før slutt. Dermed var stillingen 7-0, og rett etterpå økte vertene ved Henning Støle-Jakobsen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-0.

Casper Nielsen Øverland fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Heti Hoti var dommer i oppgjøret.

Mandalskameratene 2 spiller neste kamp mot Lyngdal 23. april, mens Våg 2 spiller mot Vindbjart 2 dagen etter.