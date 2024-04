Erik Jendem Svanem sendte Tingvoll 7er tidlig i føringen, men Strand utlignet da han satte inn 1-1. Hans Jørgen Løseth ga Elnesvågen 7 7er ledelsen etter 19 minutters spill, og etter 30 minutter scoret Strand sitt andre mål da han gjorde 3-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Elnesvågen 7 var suverene i andre omgang

Etter 49 minutters spill vartet Elnesvågen 7-spilleren opp med hattrick, og samme spiller la på til 5-1 like etterpå. Elnesvågen 7 7er økte ledelsen da samme mann satte ballen i nettet etter 53 minutter. Dermed var stillingen 6-1, og Strand økte ledelsen da han satte inn 7-1 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-1.

Elnesvågen 7s Thor-Inge Kirkaune fikk se det gule kortet. For Tingvoll fikk Leidulf Søyland og Eirik Brandt Fure Stensrud gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Eirik Andreas Fredheim Øystad var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tingvoll måle krefter med Ekko/Aureosen, mens Elnesvågen 7 møter Ekko/Aureosen.