Austrheim fikk en pangåpning på kampen da Casper Nyheim Fonnes sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i første omgang, og Tommy-René Aleksandersen Wright doblet ledelsen for Austrheim da han satte inn 2-0 etter tolv minutter. Ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Theodore Conrad Generoso Lervaag satte inn 3-0 for Austrheim, og Wright satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Austrheim. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4 til pause.

Målshow i andre omgang

Herland økte til 5-0 for samme lag noen minutter ut i andre omgang, og etter 60 minutters spill scoret Austrheim-spilleren igjen da han gjorde 6-0. Åtte minutter senere fullførte samme spiller sitt hattrick, og Fonnes scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-0 fire minutter før slutt. Herland scoret igjen da han gjorde 9-0 fire minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 0-9.

Mye å se fram til neste runde

Åsmund Grasdal Lunde var dagens dommer.

21. april er det ny kamp for Dale/Stanghelle/Vaksdal. Da møter de Tertnes. Austrheim skal måle krefter med Åsane 2 23. april.