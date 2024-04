Etter 26 minutters spill tok Østsiden Askøy ledelsen ved Jørgen Kilhus Wilhelmsen, og Sigurd Hanssen scoret og doblet ledelsen for Østsiden Askøy. Wilhelmsen økte ledelsen da han satte inn 3-0 sju minutter senere, og S. Hanssen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 35 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-0.

Kontroll etter hvilen

Brede Alvsaker Nordbø reduserte for Arna-Bjørnar da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Etter 90 minutters spill la Simen Chrisander Grindheim på til 5-1 for Østsiden Askøy. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-1.

Slik spilles neste runde

Mathias Saksvik Wilhelmsen var kampleder.

I neste runde skal Arna-Bjørnar måle krefter med Fyllingsdalen 2 23. april. Østsiden Askøy møter Øystese/Norheimsund 25. april.