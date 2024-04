Lillesand 2 tok føringen da Pigao satte inn 1-0 etter kun seks minutters spill. Etter 25 minutter ble vondt til verre for Hånes 2/Tveit 2, da samme spiller doblet ledelsen for Lillesand 2. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-0.

Lillesand 2 dro ifra

Ti minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for Lillesand 2-angriperen, og Kristina Najib Kanno økte ledelsen for Lillesand 2 da hun satte inn 4-0 sju minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-0.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Lillesand 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Hånes 2/Tveit 2 er på femteplass med null poeng.

Nina Sidi Hatten Winther dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hånes 2/Tveit 2 spiller neste kamp mot Randesund 3 11. april, mens Lillesand 2 prøver seg mot Åseral 18. april.