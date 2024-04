Et kvarter før sidebytte tok Express/Lia/Rygene ledelsen ved Håbestad. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

En av lagets spillere fikk nettsus og doblet ledelsen for Express/Lia/Rygene da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Håbestad la på til 3-0 for Express/Lia/Rygene ni minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-0.

Tok over fjerdeplassen

Etter torsdagens kamp er Express/Lia/Rygene på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Lillesand er nummer åtte med null poeng.

Bård Mortensen-Brekke var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lillesand prøver seg mot Søgne 18. april, mens Express/Lia/Rygene spiller neste kamp mot Vigør 2 dagen etter.