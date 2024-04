Adrian Emiil Tobiassen sendte Vigør 2 foran da han satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og Vigør 2 doblet ledelsen da Abdirizaq Said Mohamed satte inn 2-0. Lyngdal 2 reduserte til 1-2 ved Elend Ali etter 32 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Bortelaget hentet inn ledelsen og sikret poeng

Tobiassen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 noen minutter ut i andre omgang. Emil Fåland Nes reduserte for Lyngdal 2 fem minutter etter sidebytte. Vigør 2 var uheldig og gjorde selvmål to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-3.

Ny runde - nye muligheter

Sem Morris Skjæveland dømte oppgjøret.

12. april er det ny kamp for Lyngdal 2. Da møter de FLIK. Vigør 2 skal måle krefter med Torridal 13. april.