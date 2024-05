Hauboff sendte Strindheim TF 2 i føringen fem minutter før sidebytte. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 55 minutter doblet 21-åringen ledelsen til Strindheim TF 2, og Inger Bremnes Myklebust økte ledelsen for Strindheim TF 2 da hun satte inn 3-0 et kvarter før full tid. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 3-0.

Strindheim TF 2 leder serien

Tiller 3 har tapt to kamper på rad.

Etter onsdagens kamp er Strindheim TF 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Tiller 3 er nummer seks med tre poeng.

Morten Hergren dømte oppgjøret.

I neste runde skal Tiller 3 måle krefter med Sokna 7. mai. Strindheim TF 2 møter Charlottenlund 9. mai.