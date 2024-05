Verken Søgne 2 eller Donn 2 maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

Ekspederte straffe i mål

Daniel Aamodt sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter et kvarter av andreomgangen. Et kvarter før slutt ble vondt til verre for Donn 2, da Jakob Netland doblet ledelsen for Søgne 2. Søgne 2s Kevin Sørland Vigebo scoret fra straffemerket fem minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-0.

Søgne 2s Tom Fredrik Aamodt pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Det var Søgne 2s tredje trepoenger på rad.

Etter tirsdagens kamp ligger Søgne 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Donn 2 er på sjuendeplass med tre poeng.

Rune Byremo var kampleder.

I neste runde skal Søgne 2 møte Gimletroll, mens Donn 2 møter Torridal.