Abduljabbaar Mohamoud Ismail Hir ga NTNUIÅ 2 ledelsen etter kun ti minutter. Et kvarter før sidebytte ble vondt til verre for Lepsøy, da Even Smevold Odberg doblet ledelsen for NTNUIÅ 2. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Scoring fra elleve meter

Etter 63 minutters spill fikk Lepsøy straffe. Johann Klokk Kjerstad scoret fra ellevemetersmerket. Vertene-spiller Espen Strand satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Gjestenes Eivind Andre Gjerde scoret 2-3 fra straffemerket fire minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-2.

NTNUIÅ 2s Sander Nedreberg Gjerde fikk se det gule kortet. For Lepsøy fikk Eivind Andre Gjerde og Johann Klokk Kjerstad gult kort.

NTNUIÅ 2 serieleder

Etter fredagens kamp er NTNUIÅ 2 på topp i divisjonen på tabellen med seks poeng, mens Lepsøy er nummer sju med null poeng.

Øystein Lied Lunde var kampleder.

I neste runde skal Lepsøy måle krefter med Emblem 2 1. mai. NTNUIÅ 2 møter Spjelkavik 3 8. mai.