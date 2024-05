Anders Bashev ga Sparbu 7er en tidlig ledelse etter bare to minutters spill, men Eskil Sotberg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Fredrik Aarvik sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 2-1-målet ni minutter senere, og Admir Viteskic sørget for Stod 7er-jubel da han satte inn 3-1 etter 13 minutter. Sju minutter senere reduserte vertene da Bashev satte inn 2-3-målet, og det sto seg til pause. Ved pause sto det 2-3.

Økte ledelsen

Sotberg scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 noen minutter etter hvilen. Noen minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for Bashev. Viteskic scoret igjen da han gjorde 5-3 sju minutter ut i andre omgang. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-5.

Stod serieleder

Etter mandagens kamp ligger Sparbu på tredjeplass på tabellen med ett poeng, mens Stod er på førsteplass med seks poeng.

Trym Haugen Enaasen var dommer i oppgjøret.

12. mai er det ny kamp for Sparbu. Da møter de Sørlia. Stod skal måle krefter med Egge 2/Beitstad 2 13. mai.