Viljar Aarskog ga Bremnes 2 ledelsen tidlig. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-1.

Økte ledelsen

Henrik Nedrebø Myhre fikk nettsus og doblet ledelsen for Bremnes 2 etter et kvarter av andre omgang, og Jonas Hammer Simonsen økte til 3-0 for Bremnes 2 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-3.

Finnås / Bømlo serieleder

Finnås/Bømlo fikk sitt første tap på tre kamper.

Etter onsdagens kamp er Finnås/Bømlo på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Bremnes 2 er på andreplass med sju poeng.

Diyaddin Tunc dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bremnes 2 bryner seg på Ølen 20. mai, mens Finnås/Bømlo spiller neste kamp mot Trio dagen etter.