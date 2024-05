Skiens Grane 2 tok føringen da Marie Halvorsen satte inn 1-0 etter 19 minutter. Ni minutter senere fikk Skiens Grane 2 straffe, og en av lagets spillere scoret 2-0-målet. Noen minutter før hvilen reduserte Langesund/Stathelle 2 ved Leah Petersen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 til pause.

Skiens Grane 2 økte ledelsen

Eline Gjerstad Glittum sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 tre minutter etter pause. En spiller sendte Skiens Grane 2 i ledelsen igjen ti minutter senere, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Ingrid Nordskog Apold for Skiens Grane 2. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-4.

Ny runde - nye muligheter

Thomas Rasmussen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Langesund/Stathelle 2 prøver seg mot Hei 2 22. mai, mens Skiens Grane 2 spiller neste kamp mot Kviteseid dagen etter.