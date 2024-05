Julie Rødal Myhrås sendte Strindheim TF 2 foran da hun satte inn 1-0 etter 20 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Kamplederen ga rødt

Marie Lind Larsen (Strindheim TF 2) så rødt etter et kvarter av andreomgangen, og to minutter før slutt utlignet Eva Ustad Jakobsen for Heimdal. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-1.

Strindheim TF 2s Anita Ommedal Øverland pådro seg gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Heimdal på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Strindheim TF 2 er på andreplass med elleve poeng.

Morten Bøstein-Melhus var dommer i oppgjøret.

23. mai er det ny kamp for Heimdal. Da møter de Charlottenlund. Strindheim TF 2 skal måle krefter med NTNUI 2 samme dag.