Etter kun tre minutter tok Ranheim ledelsen ved Husby, og 17-åringen doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 tre minutter senere. Etter 17 minutters spill reduserte Steinkjer til 1-2. Martine Molberg gjorde 3-1 seks minutter senere, og noen minutter før hvilen vartet Husby opp med hattrick. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-1.

Sikker fra straffemerket

Julie Jakobsen Reinertsen økte ledelsen for Ranheim da hun satte inn 5-1 ett minutt etter pause, og Husby økte ledelsen da hun satte inn 6-1 rett etterpå. Steinkjers Sanne Victoria Mostervik Holmvik satte inn et straffespark etter et kvarter av andreomgangen. Erika Sandsør økte til 7-2 for Ranheim ni minutter senere, og et kvarter før full tid scoret Molberg sitt andre mål da hun gjorde 8-2. Den endelige stillingen i kampen ble 8-2.

Leder serien

Ranheim har vunnet alle sine kamper så langt denne sesongen.

Etter oppgjøret står både Ranheim og Steinkjer med ni poeng.

Emma Rødsjø Sørensen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ranheim møter Byåsen 18. mai, mens Steinkjer spiller neste kamp mot Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten tre dager senere.