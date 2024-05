Etter kun åtte minutters spill tok Stranda ledelsen ved Ine Hjelle Aslaksen, og Stranda doblet ledelsen da Adelén Langdal satte inn 2-0. Samme spiller økte til 3-0 for Stranda fem minutter senere, og Leah Maria Witman Ødegård satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Stranda. Selma Sletta Hessen reduserte for SIF/Hessa noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1 til pause.

Stranda økte ledelsen

Lilly Halkjelsvik Grytten reduserte til 2-4 for SIF/Hessa tre minutter etter hvilen. Julie Victoria Hole Hagen satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå, og et kvarter før slutt scoret Ine Hjelle Aslaksen sitt andre mål da hun gjorde 6-2. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Kinga Malmon satte inn 7-2. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-2.

Stranda serieleder

Etter mandagens kamp er Stranda på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens SIF/Hessa er nummer fire med fire poeng.

Alfred Hoel Aure var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stranda bryner seg på Brattvåg/Norborg/Ravn 15. mai, mens SIF/Hessa spiller neste kamp mot Sykkylven.