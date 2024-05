Lunga ga Skarphedin 3 ledelsen etter 36 minutters spill, og Jonas Skåland Lia scoret og doblet ledelsen for Skarphedin 3 ni minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Dominerte andre omgang

Glenn Henrik Hansen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Skarphedin 3 noen minutter ut i andre omgang, og Lunga satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Skarphedin 3. Jonatan Hodnemyr satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 72 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-0.

Skarphedin 3s Audun Gåra, Jonas Skåland Lia og Elias Kjøll Kristensen pådro seg gult kort. For Skiens Grane 2 fikk Kosovar Vokshi og Elias Kaalstad gult kort.

Klatret på tabellen

Det var Skiens Grane 2s tredje nederlag på rad.

Etter torsdagens kamp er Skarphedin 3 på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Skiens Grane 2 er nummer sju med tre poeng.

Geir Arne Schelander dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skarphedin 3 bryner seg på Gransherad 15. mai, mens Skiens Grane 2 spiller neste kamp mot Skotfoss.