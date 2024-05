Njardar/Tysnes fikk en kjempestart på kampen da Valeria Lymar sendte laget sitt i føringen etter bare ni minutter, men en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 ett minutt senere. Andrea Aasheim Skaten sendte Njardar/Tysnes i føringen på nytt fem minutter før sidebytte, og rett etterpå scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 3-1. Stillingen sto seg til hvilen. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 1-3.

Sikret poengene etter snuoperasjon

En spiller reduserte til 2-3 fem minutter ut i andre omgang, og to minutter senere utlignet Asude Karabakla for Valestrand Hjellvik 2. da det var spilt et kvarter av andreomgangen, fullførte en av lagets spillere sitt hattrick, men Andrea Aasheim Skaten fikk sitt hattrick like etterpå. Umuluite sendte Valestrand Hjellvik 2 i ledelsen igjen et kvarter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-4.

Klatret til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Valestrand Hjellvik 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Njardar/Tysnes ligger på sjuendeplass med null poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Valestrand Hjellvik 2 spiller mot Ramsøy/Nordsiden/Apollo 21. mai, mens Njardar/Tysnes spiller neste kamp mot Bergen Nord 2.