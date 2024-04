Loris Sismondini ga Våganes 2 ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, men etter bare seks minutter utlignet Gundersen for Randaberg 2. Randaberg 2 tok ledelsen da Sebastian Sund scoret etter 28 minutters spill, og ti minutter senere fikk Randaberg 2 straffe. Gundersen scoret 3-1-målet. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-1.

Sendt av banen

Randaberg 2-angriperen fikk sitt hattrick da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Etter 67 minutter ble Elias Utsola Hatlestad (Våganes 2 9er G17) sendt i garderoben etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, og Sund scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 rett etterpå. Seks minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Oscar Olav Murphy reduserte til 2-5, og i samme minutt reduserte Våganes 2 ved Lucas Martinus Angell. To minutter før slutt scoret Sismondini igjen da han gjorde 4-5. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-4.

Mikal Helmikstøl Nedrebø pådro seg gult kort.

Randaberg 2 klatrer til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Randaberg 2 nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Våganes 2 er på sjuendeplass med null poeng.

23. april er det ny kamp for Randaberg 2. Da møter de Forus og Gausel 2. Våganes 2 skal måle krefter med Austrått 3 25. april.