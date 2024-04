Bare noen minutter ut i første omgang tok Klæbu ledelsen ved Vilde Andresen, og etter kun seks minutters spill doblet Klæbu ved samme spiller. Marina Rødsjø Meland økte ledelsen for Klæbu da hun satte inn 3-0 et kvarter før pause. Sju minutter senere var Hitra uheldig og scoret selvmål. Ida Ramlo økte til 5-0 for Klæbu fem minutter før sidebytte, og 16-åringen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-0 like etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 6-0.

Klæbu var suverene i andre omgang

Klæbu-angriperen gjorde hattrick fem minutter ut i andre omgang, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sara Sandvik Høiseth satte inn 8-0. Klæbu rykket ytterligere ifra da Julianne Kirknes Gaare økte ledelsen etter 44 minutter, og Ramlo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for Klæbu et kvarter før slutt. Rett etterpå var hattricket et faktum for Andresen. Emilie Hårnes-Lønseth reduserte til 1-11 for Hitra etter 60 minutters spill, og tre minutter senere reduserte bortelaget da Madelen Wassæther Kolaas satte inn 2-11-målet. Andresen scoret igjen da hun gjorde 12-2 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 12-2.

Mye å se fram til neste runde

Mohammed Naim Alsayed var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hitra spiller neste kamp mot Leksvik 21. april, mens Klæbu prøver seg mot Leksvik 1. mai.