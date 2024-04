Tobiassen sendte Stabæk 2 foran da han satte inn 1-0 etter 37 minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Stabæk 2 dro ifra

Etter et kvarter av andreomgangen scoret Adrian Wraalsen Eide for Melhus. Tobiassen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 seks minutter senere, og Joachim Emmanuel Valcin Nysveen sørget for Stabæk 2-jubel da han satte inn 3-1 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-3.

Melhus' Eirik Figenschou og Thomas Lerstadgrind fikk se det gule kortet. For Stabæk 2 fikk Julian Grøvlen Bjørkavåg gult kort.

Klatret på tabellen

Melhus og Stabæk 2 står begge med seks poeng.

Preben Øien dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Melhus måle krefter med Trygg/Lade, mens Stabæk 2 møter Surnadal.