Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord fikk et forsprang da Alexander Herland satte inn 1-0 etter 16 minutters spill, og Johan Sørfonn Kvarven doblet ledelsen for Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord da han satte inn 2-0 etter 32 minutter. Ved pause var stillingen 0-2.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Noen minutter ut i andre omgang reduserte Blom til 1-2 for Nest-Sotra, og ni minutter etter sidebytte utlignet samme spiller for Nest-Sotra. Fire minutter senere fullførte Nest-Sotra-spilleren sitt hattrick, men Kvarven utlignet da han satte inn 3-3 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Jan Fredrik Fondevik Iversen sendte samme lag i føringen igjen like etterpå. Alen Pedersen Tipura scoret for Nest-Sotra etter 72 minutters spill, slik at resultattavla viste 5-3. Sju minutter før slutt fikk samme lag straffe. Samme spiller satte inn 6-3-målet. Sju minutter senere reduserte Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord ved Henrik Berge Solheim, og Herman Helling reduserte for Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-5.

Nest-Sotra klatrer til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp er Nest-Sotra på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord er nummer seks med ett poeng.

Espen Holmedal Eriksen var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 7. mai. Nest-Sotra skal spille mot Øygarden, mens Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord møter Sund.