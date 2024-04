Torridal tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring av Mats Eretveit, og Torridal var på farten igjen etter 23 minutters spill. De doblet ledelsen da Todor Patkovic satte inn 2-0. Ni minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da en av lagets spillere reduserte til 1-2. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 etter 35 minutter. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-1.

Torridal holdt stand etter hvilen

Vigør 2 reduserte til 2-3 ved Benjamin Aron Haugen-Fallesen et kvarter før full tid. Leon Bjørnsen sørget for at resultattavla viste 4-2 fem minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-2.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter fredagens kamp er Torridal nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Vigør 2 er på femteplass med null poeng.

Johannes Sangvik Andersen var kampleder.

I neste runde skal Torridal møte Donn 2, mens Vigør 2 møter Våg 3.