Valder 2 fikk en pangåpning på kampen da en spiller sendte laget sitt i føringen etter kun fem minutters spill. Ett minutt senere var Valder 2 uheldig og gjorde selvmål. En av lagets spillere scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-1 et kvarter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Holdt unna

Sara Ytterland sørget for jubel da hun satte inn 3-1 noen minutter etter hvilen, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Valder 2. Reidar Arne Mo reduserte til 2-4 for Sæbø da det var spilt et kvarter av andre omgang, og åtte minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Henriette Aamaas Solhaug reduserte til 3-4. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 4-3.

Valder 2 leder serien

Etter tirsdagens kamp er Valder 2 nummer én på tabellen med seks poeng, mens Sæbø er på sjuendeplass med tre poeng.

Håvard Teksum Pedersen dømte kampen.

29. april er det ny kamp for Sæbø. Da møter de Skodje 3. Valder 2 skal måle krefter med Blindheim 2 6. mai.