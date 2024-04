L. Hammer sendte Hegra i føringen noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Hegra var suverene i andre omgang

L. Hammer doblet ledelsen da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Magnus Svendgård Krogstadholm økte til 3-0 for Hegra tre minutter etter pause. Jonas Nikolai Nilsen Kolnes reduserte til 1-3 to minutter senere. Noen minutter ut i andre omgang vartet L. Hammer opp med hattrick, og Krogstadholm satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Hegra. L. Hammer økte ledelsen da han satte inn 6-1 etter 60 minutters spill, og Hegra rykket ytterligere ifra da L. Hammer økte ledelsen rett etterpå. Etter 68 minutter økte avstanden mellom lagene da L. Hammer satte inn 8-1 for samme lag. Eirik Mehli Raaen reduserte for Malvik 2/Hommelvik 2 seks minutter senere, og Mathias Spets Olafsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-8 fire minutter før slutt. L. Hammer scoret igjen da han gjorde 9-3 ett minutt på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-9.

Krogstadholm (Hegra G16) og Sverre Rønne Lindholt (Malvik 2/Hommelvik 2 G16) fikk begge gult kort.

Hegra serieleder

Etter tirsdagens kamp ligger Malvik 2/Hommelvik 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Hegra er på førsteplass med seks poeng.

Per Arne Eggan dømte kampen.

30. april skal Malvik 2/Hommelvik 2 møte Fram, mens Hegra møter Stjørdals-Blink 2.