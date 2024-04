Etter 16 minutters spill tok Ørsta ledelsen ved Naomi Vartdal Larosai, og Elea Sætre Indrearne scoret og doblet ledelsen for Ørsta. S. Myklebust økte ledelsen for Ørsta da hun satte inn 3-0 fire minutter senere, og Elen Flem Øye økte ledelsen da hun satte inn 4-0 etter 23 minutter. Noen minutter før hvilen ble avstanden mellom lagene redusert da Oline Berge Trandal reduserte til 1-4. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 4-1.

Ekspederte straffe i mål

Ørstas Indrearne satte inn et straffespark to minutter etter pause. Seks minutter senere reduserte Blindheim 2 da Ella Båtnes Ottersen satte inn 2-5-målet. E. Øye scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-2 etter 61 minutters spill. Emilie Strømme Fiskerstrand reduserte til 3-6 for Blindheim 2 rett etterpå. S. Myklebust økte til 7-3 for Ørsta åtte minutter før slutt, og to minutter senere fullførte S. Myklebust sitt hattrick. Trandal scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-8 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-4.

Nye poeng skal deles ut

Dagfinn Berg Tjervåg var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Blindheim 2 måle krefter med Hasundgot, mens Ørsta møter Spjelkavik.