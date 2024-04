Nikolai Langdal Løvoll sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 39 minutter, men Even Smevold Odberg utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Måltørke etter pause

Etter pause hadde begge lag tapre forsøk, men ingen av lagene maktet å få ballen i mål. Dermed endte oppgjøret 1-1.

NTNUIÅs Anders Sætherbø og Even Smevold Odberg fikk se det gule kortet. For Emblem fikk Sander Tørlen, Per Ole Sollid Egset og Mikal Ytterdal Saeedi gult kort.

Poengjakten fortsetter

Morten Berge Digernes var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 18. april. NTNUIÅ skal spille mot Blindheim, mens Emblem møter Spjelkavik 2.