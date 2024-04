Vartdal fikk et forsprang da Fredrik Farstad Roth satte inn 1-0 et kvarter før hvilen, og Vartdal var på farten igjen fem minutter senere. De doblet ledelsen da Kristian Vadstein Myklebust satte inn 2-0. Håkon Klamerholm Woldsund satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vartdal. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Vartdal var suverene i andre omgang

Kasper Lødemel satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Vartdal noen minutter etter pause, og Tomas Humberset Osdal økte ledelsen da han satte inn 5-0 noen minutter ut i andreomgangen. Vartdal-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 57 minutters spill, og Vartdal økte ledelsen da Woldsund satte ballen i nettet etter 73 minutter. Dermed var stillingen 7-0. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Elias Rypdal satte inn 8-0, og Vartdal rykket ytterligere ifra da Steffen Elias Roth økte ledelsen etter 80 minutters spill. S. Roth økte til 10-0 for Vartdal like etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 10-0.

Poengjakten fortsetter

Birger Elias Breivik dømte kampen.

17. april er det ny kamp for Vartdal. Da møter de Vanylven. Larsnes/Gursken skal måle krefter med Moltustranda samme dag.