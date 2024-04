Boye Hedman sendte Rosenborg i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 15 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 etter første omgang.

Sandefjord tok alle poengene

Bendik Slotfeldt Berntsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 sju minutter etter hvilen, og Halvorsen sendte Sandefjord i ledelsen etter 67 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-2.

Ny runde - nye muligheter

Kampen ble dømt av Trym Sandeggen Engh. 52 tilskuere fikk med seg kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 21. april. Rosenborg skal spille mot Viking, mens Sandefjord møter Stabæk.