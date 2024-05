Skarphedin 2 tok ledelsen ved Emilie Gøytil Haugland etter 32 minutter, og Åsne Groven Forberg scoret og doblet ledelsen for Skarphedin 2 fem minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 2-0.

Økte ledelsen

Sofie Hellekås la på til 3-0 for Skarphedin 2 noen minutter ut i andreomgangen, og et kvarter før slutt økte Skarphedin 2 ved Emilie Gøytil Haugland. Nome reduserte til 1-4 ved Nada Nidal Balask tre minutter før slutt. Like etterpå scoret Hellekås sitt andre mål da hun gjorde 5-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Skarphedin 2 nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Nome er på åttendeplass med null poeng.

Roar Lindstrøm var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skarphedin 2 spiller mot Storm 2 22. mai, mens Nome spiller neste kamp mot Rjukan/Tinn.