Begge lag gikk målløse av banen midtveis. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målshow i andre omgang

Oliver Nordgård Grindberg sendte Namsos 2 i føringen noen minutter ut i andre omgang, og Klykken scoret og doblet ledelsen for Namsos 2. Namsos 2 rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen to minutter før slutt, og tre minutter på overtid økte Namsos 2 ved Even Lien Eriksson. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-0.

Anton Rønning Haraldsen og Georg Dahl Furunes fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Namsos 2 nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Sparbu er på fjerdeplass med tre poeng.

Oddgeir Aakvik dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sparbu måle krefter med Levanger 3, mens Namsos 2 møter Sørlia.