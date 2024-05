Sondre L. Bjerkgården sørget for at Nome 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun fire minutter. Simon Kviteberg Larssen (Tørn) scoret fra ellevemeteren tre minutter senere, og Ivan Tastaiev sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 2-1-målet etter 21 minutters spill. Marius Sandstå Saga utlignet for Nome 2 fire minutter senere, og Nome 2 fikk et forsprang på nytt da Bjerkgården satte inn 3-2 etter 34 minutter. Sander Nygård scoret for Nome 2 etter 45 minutters spill, slik at resultattavla viste 4-2. Stillingen sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 4-2.

Publikum fikk mye å juble for

Noen minutter etter hvilen økte Nome 2 ved Petter Sødal. Etter 56 minutter var Tørn uheldig og gjorde selvmål. Torjus Pierre Storkås Stenberg reduserte for Tørn rett etterpå. Etter 80 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Jon Vegar Løvgren satte inn 7-3. To minutter senere reduserte Tørn da Kim Roger Løite satte inn 4-7-målet, og Tastaiev scoret igjen da han gjorde 5-7 etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-5.

Kjempet seg oppover på tabellen

Tørn har tapt sine fire første kamper. Det var Nome 2s tredje strake seier.

Etter torsdagens kamp er Nome 2 nummer fire på tabellen med ni poeng, mens Tørn er på åttendeplass med null poeng.

Arben Haxha var dagens dommer.

Nome 2 møter Borg 21. mai, mens Tørn spiller neste kamp mot Bamble 2 25. mai.