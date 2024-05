Donn tok ledelsen da Jacob Just scoret etter bare fem minutters spill, men etter 25 minutter scoret Frederik Monrad for Froland. Donn tok føringen igjen da Joakim Grude satte inn 2-1 ni minutter senere. Fem minutter før sidebytte scoret 23-åringen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Ble utvist

Stian Ingebrethsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Donn noen minutter ut i andreomgangen, og åtte minutter etter hvilen økte Donn ved Kent Erik Sellæg. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Andreas Sersland satte inn 6-1, og etter 63 minutters spill var hattricket et faktum for Grude. Donn økte ledelsen til 8-1 da Mathias Harestad Voll satte ballen i mål åtte minutter senere. Han hadde nylig entret banen. Donn rykket ytterligere ifra da samme mann økte ledelsen etter 71 minutter, og Just satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Etter 78 minutters spill fullførte Voll sitt hattrick, og Sersland økte ledelsen da han satte inn 12-1 minuttet før full tid. Rett etterpå ble Frolands Kristoffer K Løvlie sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 12-1.

Donns Lars Øygarden Nordbø fikk gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Froland har ikke tatt poeng på de siste fem kampene.

Etter lørdagens kamp er Donn på femteplass på tabellen med ti poeng, mens Froland ligger på 13. plass med tre poeng.

Preben Birkeland Wassbakk dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Donn måle krefter med Våg, mens Froland møter Express.