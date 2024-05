Strindheim TF fikk en kjempestart på kampen da Erle Fossan sendte laget sitt i føringen etter bare tre minutter, og Strindheim TF doblet ledelsen da Saleem satte inn 2-0. Synøve Lomholt Storli økte ledelsen da hun satte inn 3-0 fem minutter senere, og etter elleve minutters spill scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 4-0. Elisabeth Bøkestad Nilsen økte til 5-0 for Strindheim TF fem minutter senere, og Fossan scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-0 etter 19 minutter. Saleem satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-7.

Målshow i andre omgang

Julie Alexandra Schwabe økte ledelsen for Strindheim TF da hun satte inn 8-0 etter 60 minutters spill, og Nilsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for samme lag. Etter 80 minutter fullførte Saleem sitt hattrick, og Strindheim TF økte ledelsen da Anine Charlotte Nilsen Kolnes satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 11-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-11.

Topper serien

Dermed har Strindheim TF vunnet seks kamper på rad.

Etter tirsdagens kamp er Stadsbygd/Vanvik/Rissa på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Strindheim TF er serieleder med 18 poeng.

Erik Hoff Hoøen var kampleder.

Stadsbygd/Vanvik/Rissa spiller neste kamp mot Charlottenlund 21. mai, mens Strindheim TF møter Utleira 26. mai.