Charlottenlunds Hedda Sæther scoret på straffe etter 20 minutters spill. Etter 35 minutter scoret Karita Vågø Fjukstad for Tiller 3. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Ble utvist

Maria Årbogen Tørriseng sendte Charlottenlund i føringen på nytt etter 70 minutters spill, og Solveig Rabliås scoret 3-1-målet for Charlottenlund fem minutter senere. Mille Walnum Kristiansen økte til 4-1 for hjemmelaget fire minutter før slutt. Sanna Sveine Follestad (Tiller 3) fikk rødt kort ett minutt før full tid. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-1.

Charlottenlunds Perwin Selin Kesen fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Det var Tiller 3s fjerde tap på rad.

Etter tirsdagens kamp ligger Charlottenlund på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Tiller 3 er på åttendeplass med tre poeng.

Håvard Ophaug var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tiller 3 spiller mot NTNUI 2 20. mai, mens Charlottenlund spiller neste kamp mot Heimdal tre dager senere.