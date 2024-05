Jens Aase (Lyngbø) scoret fra straffemerket etter 15 minutters spill, og Dalbye scoret og doblet ledelsen for Lyngbø. To minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Tommie Pettersen Langedal satte inn 3-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Måtte forlate banen

Ludvik Hope Skjeseth økte til 4-0 for Lyngbø sju minutter etter sidebytte, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Vegard Søren Holen Eimhjellen satte inn 5-0 for Lyngbø. Trios Tristan Thorkildsen Thorsen så rødt etter 67 minutter, og Tom-Andre Klementsen Axland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Lyngbø. Adrian Osa Sellevold satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter senere, og Lyngbø rykket ytterligere ifra da Adrian Kosinski økte ledelsen seks minutter før slutt. Dalbye scoret sitt andre mål da han gjorde 9-0 seks minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-9.

Kjempet seg oppover på tabellen

Trio har tapt alle kampene sine så langt i år.

Etter onsdagens kamp ligger Trio på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Lyngbø er på femteplass med ni poeng.

Bjørn Tore Warland Idsø var kampleder.

11. mai er det ny kamp for Trio. Da møter de Djerv. Lyngbø skal måle krefter med Nymark 15. mai.