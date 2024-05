Austrheim tok føringen da Lund satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, men Alexander Mossefin Dalseid sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Simon Opkvitne Aaberg sendte Voss 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Ble utvist

Austrheims Lucas Sårheim Haugland satte inn et straffespark to minutter etter hvilen. Aaberg sørget for at Voss 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fire minutter senere. Jakob Arnfinn Rekve Ødegård (Voss 2 G14) ble sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort etter et kvarter av andreomgangen, og Lund sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 ti minutter senere. Fire minutter før slutt fullførte Austrheim-angriperen sitt hattrick. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-4.

Klatret til sjetteplass

Etter torsdagens kamp ligger Voss 2 på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Austrheim er på sjetteplass med fire poeng.

Terje Allan Kvicksson dømte kampen.

I neste runde skal Austrheim måle krefter med Eikanger 23. mai. Voss 2 møter Minde 25. mai.