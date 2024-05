En av lagets spillere ga Frøya IL ledelsen tidlig. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Bortelaget kunne juble til slutt

Daniel Aarvaag Monkan sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter ut i andreomgangen. Sju minutter ut i andre omgang fikk KIL/Hemne straffespark, og samme spiller satte inn 2-1-målet. Minuttet før full tid var hattricket et faktum for KIL/Hemne-angriperen. En spiller reduserte for Frøya IL ett minutt før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-3.

Magnus Oksvold pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Frøya IL på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens KIL/Hemne ligger på sjuendeplass med sju poeng.

Tesfa Muruts Tesfa dømte oppgjøret.

25. mai er det ny kamp for Frøya IL. Da møter de Hitra. KIL/Hemne skal måle krefter med Rindal 28. mai.