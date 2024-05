Aksel Schjelvaag Olsen sendte Astor i føringen allerede i åpningsminuttet, men Esrom Teame Sahle sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ett minutt senere. Tynset tok ledelsen da Jonatan Flyen scoret etter et kvarter, og Sahitaj fant nettmaskene sju minutter senere. Etter 27 minutter scoret Tynset-angriperen igjen da han gjorde 4-1, og samme spiller laget hattrick da han ordnet 5-1 like etterpå. Etter en halvtimes spill scoret Olsen sitt andre mål da han gjorde 2-5, og sju minutter senere reduserte Astor da Tobias Stav Wibe satte inn 3-5-målet. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 5-3.

Var suverene i andre omgang

Etter et kvarter av andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Mathias Røe satte inn 6-3 for Tynset, og Ulrik Sørli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-3 for vertene. Sahitaj scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 8-3 minuttet før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-3.

Nojus Meska (Tynset G16) og Casper Berg Johannessen (Astor G16) fikk begge gult kort.

Tynset topper tabellen

Det var Tynsets femte strake trepoenger, og de har dermed full pott i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Tynset nummer én på tabellen med 15 poeng, mens Astor er på femteplass med seks poeng.

Jostein Sigurd Sivertsen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Astor bryner seg på Røros 22. mai, mens Tynset spiller neste kamp mot Orkla 26. mai.