Tolga-Vingelen tok ledelsen ved Kai-Alexander Aasheim etter bare sju minutters spill. Joachim Sivertvoll (Ålen) scoret fra ellevemetersmerket etter 19 minutter. Henrik Mælen sørget for at Tolga-Vingelen tok ledelsen igjen med sin scoring ti minutter senere, og Tolga-Vingelen-spiller Lars Emil Enget satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 3-1.

Var suverene i andre omgang

Tolga-Vingelen økte ledelsen da Theo Dolven satte ballen i nettet noen minutter ut i andreomgangen. Dermed var stillingen 4-1, og Jakob Sørli satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Esten Persvingelen økte til 6-1 for Tolga-Vingelen fem minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-1.

Tolga-Vingelens Lars Emil Enget, Theo Dolven, Jakob Sørli og Trym Riise fikk gult kort. For Ålen fikk Joachim Sivertvoll og Sander Gjersvold Sand gult kort.

Kjempet seg opp til niendeplass

Etter mandagens kamp ligger Tolga-Vingelen på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Ålen er på ellevteplass med ett poeng.

Rune Jenssen Skjolden dømte oppgjøret.

I neste runde skal Ålen måle krefter med Leik 3. mai. Tolga-Vingelen møter Tiller 3 4. mai.