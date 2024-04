Sondre Kviteng sendte Strindheim 3 i føringen etter 16 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Emil Kviteng fikk nettsus og doblet ledelsen for Strindheim 3 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Torje Sandaker Syslak gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 fire minutter senere, og Yannis Marius Adam sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 72 minutters spill. Steinar Gilleberg Stensli ga Flatås 2 ledelsen seks minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Strindheim 3s Jørgen Assar Mortensen, Marcus Johnsen Almehagen og Sondre Kviteng fikk se det gule kortet. For Flatås 2 fikk Sivert Bye Rosvoldaunet gult kort.

Poengjakten fortsetter

Ali Husein Husein dømte kampen.

I neste runde skal Strindheim 3 måle krefter med Byneset 29. april. Flatås 2 møter TIFK 30. april.