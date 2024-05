Ferdinand Lavik-Skogseid ga Askøy ledelsen etter et kvarters spill, og samme spiller doblet ledelsen da han satte inn 2-0 åtte minutter senere. Niklas Ørskov reduserte til 1-2 for Åsane etter 24 minutter, og samme spiller utlignet for Åsane seks minutter senere. Wilhelm Haaskjold Gullachsen sendte Askøy i ledelsen igjen noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Økte ledelsen

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, vartet Ferdinand Lavik-Skogseid opp med hattrick, og Jakob Mellingen Haugland satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 5-2.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Askøy nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Åsane er på femteplass med tre poeng.

Susanne Træet var kampleder.

I neste runde skal Askøy møte Bergen Nord, mens Åsane møter Baune.