Alsayedi sendte Bjarg 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 28 minutters spill. Fire minutter senere ble vondt til verre for Masfjord, da Erik Engeset Ersvær doblet ledelsen for Bjarg 2. noen minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Alsayedi satte inn 3-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-3.

Målbonanza etter hvilen

Kristoffer Johan Flolid Eide reduserte til 1-3 sju minutter etter pause. Bjarg 2 rykket ytterligere ifra da Jakob Jensen økte ledelsen etter 59 minutter, og Alsayedi gjorde hattrick like etterpå. Samme spiller scoret sitt fjerde mål da han gjorde 6-1 etter 63 minutters spill, og samme lag økte ledelsen da Sindre Årdal satte ballen i nettet fem minutter før slutt. Dermed var stillingen 7-1. Runar Myhr Dvergsnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for samme lag fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-8.

Dvergsnes (Bjarg 2 G16) og Eide (Masfjord G16) fikk begge gult kort.

Tok over andreplassen

Det var Bjarg 2s tredje strake trepoenger.

Etter onsdagens kamp er Masfjord på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Bjarg 2 ligger på andreplass med ni poeng.

Stian Søvik var kampleder.

I neste runde skal Bjarg 2 måle krefter med Åsane 2 23. mai. Masfjord møter Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik 25. mai.